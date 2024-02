Youtube, Instagram und Facebook So präsentieren sich Hildener im Internet

5. Die Firma Qiagen ist ein 1984 in Düsseldorf gegründeter und in Hilden ansässiger Konzern. Auch die Europazentrale ist in Hilden, der Hauptsitz allerdings befindet sich in Venlo/Niederlande. Auf dem Konzern-Instagram findet man einige Videos, die nach dem Prinzip aktueller Trends laufen. Außerdem in den Posts behandelt wird die Diversität der Angestellten. „Ich bin stolz, dass Diversität und Inklusion Quiagen-Grundsätze sind“, schrieb Jonathan Schaffer, ein Mitarbeiter der Firma in einen Post. Auf Instagram hat der Konzern 18.000 Follower, auf Youtube sind es circa 9400 Abonnenten.