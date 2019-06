Gesundheits-Kolumne : Wenn Krebs in den Genen liegt

Professor Livia Küffner, Chefärztin Senologie/Brustzentrum Kplus am St. Josefs Krankenhaus Hilden, über genetisch bedingten Brustkrebs.

Trage ich das Brustkrebsgen in mir? Eine Frage, die sich sicher viele Frauen schon einmal gestellt haben. Vor allem, nachdem der betroffene Hollywood-Star Angelina Jolie sich medienwirksam zuerst die Brüste und dann die Eierstöcke entfernen ließ, um das Krebsrisiko zu minimieren. Diese drastische Maßnahme kann tatsächlich sinnvoll sein. Aber längst nicht jede Frau, in deren Verwandtschaft es einen Fall von Brust- oder Eierstockkrebs gibt, trägt das Gen in sich.

Erst wenn diese Erkrankungen gehäuft oder in besonders frühem Lebensalter auftreten, ist ein Gentest empfehlenswert. Ratsam ist dieser, wenn mütterlicher oder väterlicherseits drei Frauen an Brustkrebs erkrankt sind, eine Frau an Brust- und eine an Eierstockkrebs, eine Frau in einem Alter von weniger als 35 Jahren an Brustkrebs oder eine Frau sowohl an Brust- als auch an Eierstockkrebs erkrankt ist. Um den Gentest durchführen zu können, muss lediglich Blut abgenommen werden.