Kinderschutzbund : Wenn Babys viel weinen: Hilfe für Eltern

HIlden Der Kinderschutzbund Hilden bietet betroffenen Familien individuelle Beratung an. „Wenn ein Baby viel weint, kann es sein, dass es etwas zu erzählen hat“, sagt Familien- und Kinderkrankenschwester Petra Quellhorst.

Das Baby ist satt, frisch gewickelt und bei seiner Mutter auf dem Arm. Trotzdem weint es und lässt sich nicht beruhigen. Wie gestern und wie viele Tage zuvor. Verbunden mit Schlafmangel, geraten viele Eltern so an die Grenze ihrer Belastbarkeit. Der Kinderschutzbund Hilden bietet betroffenen Familien individuelle Beratung an. „Wenn ein Baby viel weint, kann es sein, dass es etwas zu erzählen hat“, sagt Familien- und Kinderkrankenschwester Petra Quellhorst, die die Beratung leitet. Zum Beispiel Erlebnisse der Geburt. „Wenn die Geburt schwierig war, können wir nicht erwarten, dass das Baby in den ersten Wochen gut gelaunt und zufrieden in seinem Bettchen liegt. Genauso wie Kinder und auch Erwachsene brauchen auch Babys jemanden, der ihnen zuhört.“ Mit Babys, die viel weinen, sei ein normaler Alltag kaum möglich. „Wichtig ist, sich professionelle Hilfe zu holen – bevor eine negative Spirale aus Stress, Verzweiflung und Wut beginnt.“ Die Beratung gehört bereits seit einiger Zeit zum Angebot des Kinderschutzbunds. Die Erfahrungen sind gut: „Das Schöne ist: Oft reichen wenige Gespräche, um den Familien zu helfen zu können“, so Petra Quellhorst. Die Kosten übernimmt der Kinderschutzbund. Die Familienkinderkrankenschwester ist Fachberaterin für Emotionelle Erste Hilfe (EEH), Basic Bonding Leiterin, Schlafberaterin 1001kindernacht® und Fachkraft Frühe Hilfen. Weitere Informationen und Terminvereinbarung beim Kinderschutzbund Hilden, Tel.: 02103 54853.