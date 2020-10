Hilden historisch : Milchversorgung, Sturz aus zweitem Stock, Elektrizität – die Schlagzeilen vor 100 Jahren

Der Titelkopf der Hildener Zeitung vom 13. Oktober 1920. Foto: Hildener Zeitung

Einmal pro Woche schauen wir in der Regel in die Vergangenheit: Was hat die Hildener vor 100 Jahren beschäftigt? Was waren ihre Sorgen? Worüber hat die Zeitung damals berichtet. Heute: der 13. Oktober 1920.

Welche Themen waren vor 100 Jahren aktuell? Wir haben uns im Archiv umgeschaut und die Ausgabe des Rheinischen Volksblattes, Hildener Zeitung und Tageblatt, vom 13. Oktober 1920 durchstöbert.

Die Redakteure weisen im Lokalteil darauf hin, dass mit weniger Strom zu rechnen sei. „Das Elektrizitätswerk in Reisholz teilt mit, dass von heute ab, vielleicht nur für einige Tage, der Stromverbrauch um 40 Prozent eingeschränkt werden müsse, und zwar wegen der schlechten Kohlen.“

Außerdem scheint die Milch knapp zu werden. „Der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kasinos und der Ortsgruppe Hilden der Kreisbauernschaft, Herr Ökonomierat Büren, richtet im Anzeigenteile der vorliegenden Zeitung an alle in Betracht kommenden Landwirte die dringende Bitte, die Milcherzeugung zu steigern und die Milch restlos der Stadt zur Verfügung zu stellen, damit insbesondere die kleinen Kinder versorgt werden können. Übrigens tritt ab 15. Oktober eine Erhöhung des Milchpreises ein.“

Unfall in Hilden: „Aus dem Fenster im 2. Stockwerk stürzte im Hause Fabrystraße 28 am Sonntagvormittag die 62-jährige Fabrikarbeitersfrau Engels. Frau E. hatte aus dem Fenster hinausgesehen und dürfte in einem Schwindelanfalle das Gleichgewicht verloren haben. Sie erlitt einen doppelten Arm- und Beinbruch sowie innere Verletzungen.“

In der Nachbarstadt Solingen ist es zu einem Zwischenfall gekommen. „Im hiesigen Amtsgerichtsgefängnis ist wegen Duellvergehens der in Untersuchungshaft befindliche Arbeiter Wehr von dem Aufseher Wolf erschossen worden. Wolf gibt an, dass Wehr entfliehen wollte; Wehr hat jedoch auf dem Sterbebette erklärt, dass er mit Wolf nur in Streit geraten sei, weil dieser ihm Wasser verweigerte und dann beschimpft habe.“