Hilden/Haan : Weniger Menschen wegen Hepatitis im Krankenhaus

Darum übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen seit dem 1. Oktober 2021 im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung Check-up 35 für alle Versicherten ab dem 35. Lebensjahr ein Screening auf Hepatitis B und C. „Die gute Nachricht dabei: Selbst wenn bei dem Screening Hepatitis festgestellt wird, nur selten verläuft eine Neuinfektion so dramatisch, dass die Leber versagt. Wer beim Hausarzt die Diagnose Hepatitis B oder Hepatitis C erhält und seinen Facharzttermin erst in einigen Wochen oder Monaten hat, braucht keine Sorge zu haben, dass seine Leber in diesem Zeitraum starken Schaden nimmt. Eine Neudiagnose ist daher in der Regel kein Notfall und muss nicht sofort behandelt werden“, so Michael Lobscheid.