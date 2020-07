Hilden/Haan : Weniger Hildener und Haaner ohne Arbeit

Die Arbeitslosenzahlen sinken in Hilden und Haan. Foto: dpa/Arne Dedert

(tobi) Die Wirtschaft scheint sich langsam wieder zu erholen. Darauf jedenfalls deuten die Arbeitslosenzahlen hin. Entgegen dem Kreistrend sinken sie in Hilden und Haan.

In Hilden und Haan sind aktuell 3118 Menschen arbeitslos – 25 weniger als im Vormonat und 556 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,6 Prozent (im Vorjahr lag die Quote bei 5,5 Prozent). Im gesamten Kreis Mettmann stiegen die Zahlen im Vergleich zu Mai jedoch leicht an.