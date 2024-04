Stadt sieht kaum Potenzial Wenig Chancen auf Schulstraßen in Hilden

Seit dem Wegfall der Schulbezirke 2008 hat sich das Elterntaxi-Problem in Hilden verschärft. Für viele Kinder ist dadurch der Schulweg länger geworden, weil sie nicht mehr zu der Schule gehen, die am nächsten liegt, sondern die sich ihre Eltern ausgesucht haben. „Die bringenden Eltern gefährden nicht nur ihre eigenen Kinder, die teilweise im fließenden Verkehr schnell rausgelassen werden, sondern auch deren Mitschülerinnen und Mitschüler; das heißt, sie bringen andere Kinder insbesondere in der dunklen Jahreszeit und bei Regen zusätzlich in Gefahr, die zu Fuß oder mit dem Rad zur Schule kommen und dort zwischen die Autos geraten“, erklärt die Stadt.