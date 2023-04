Im Bereich Haan-Ost und Wuppertal Weiter erhöhte Staugefahr auf der A 46

Wie ein Sprecher der für die Maßnahme zuständigen Autobahn GmbH des Bundes in Essen am Mittwoch bestätigte, wird die Autobahn in Richtung Wuppertal / Ruhrgebiet aufgrund der dann anstehenden Brückenerneuerung in dem Teilbereich von Haan-Ost nach Sonnborn zunächst einmal nicht auf der gesamten Länge dreispurig freigegeben werden. „Ein kleiner Abschnitt im Bereich der Brücke Westring in Wuppertal wird nach wie vor lediglich zweispurig genutzt werden können“, sagte der Sprecher jetzt auf Nachfrage.