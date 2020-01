Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Werte

Auszug aus dem Leitbild: Wir nehmen uns mit unseren Fähigkeiten und Begabungen, Charaktereigenschaften, Stärken und Schwächen gegenseitig an. Wir gestalten unsere Schule als einen Ort der Begegnung verschiedener Mentalitäten, Kulturen und Traditionen und betrachten ihre Vielfalt als Bereicherung. Wir tragen unsere Konflikte im Schulalltag offen und fair miteinander aus und sehen in ihnen eine Chance, unsere Zielvorstellungen gemeinsam weiterzuentwickeln.Wir unterstützen den Einzelnen in der Entwicklung seiner Persönlichkeit, stärken sein Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl und helfen ihm, Einsicht und Verständnis zu erwerben. Wir fördern die individuellen Begabungen und Neigungen und erwarten hohe Leistungsbereitschaft in der Auseinandersetzung mit Inhalten und Aufgaben. Wir wollen nachhaltige Lernerfolge ermöglichen durch die Verbindung von Erkenntnislust und Lernfreude mit Ausdauer und Selbstdisziplin. Wir streben fundiertes Fachwissen, auch in fachübergreifenden Perspektiven, an und eröffnen kreative Spielräume für experimentierendes Lernen. Wir fördern die Fähigkeit, selbständig und zielgerichtet zu arbeiten und mit anderen effektiv zu kooperieren. Wir schaffen Möglichkeiten, in der Schule konkret Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, Zivilcourage einzuüben und demokratisches Verhalten zu lernen. Wir ermutigen jeden Einzelnen, eine sozial- und umweltgerechte Zukunft, auch für kommende Generationen, mitzugestalten und sich für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung zu engagieren.

Besonderheiten

G9 ist Standard, besonders begabte Schüler können die G8-Laufbahn einschlagen. 60-Minuten-Schulstunden. Internationale Klassen für Flüchtlinge. Journalistentraining, Bigband, Schulchor, Rechtskunde-AG. Austausch mit China. Begabtenförderung in den Fächern Mathematik, Chemie und Biologie. In den Jahrgangsstufen 5 und 6 findet pro Woche eine einstündige LRS-Förderung statt.