Bildung in Hilden : Weiterführende Schulen stellen sich vor

Die weiterführenden Schulen in Hilden stellen sich und ihre Arbeit in den kommenden Wochen den Vierklässlern und ihren Eltern vor. Im kommenden Jahr wechseln sie nämlich. Foto: dpa/Ina Fassbender

Hilden Infoabende für die Eltern und Infotage für die Viertklässler stehen in den kommenden Wochen an den weiterführenden Schulen in Hilden an. Ein Überblick über die wichtigsten Termine.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei Viertklässlern steht im kommenden Jahr der Wechsel auf eine weiterführende Schule an. Die Hildener Bildungsstätten stellen sich daher in den kommenden Wochen bei Infoabenden (für die Eltern) und Infotagen (für die Schüler) umfassend vor. Eine Übersicht über die wichtigsten Termine.

Marie-Colinet-Sekundarschule, Am Holterhöfchen 26, 40724 Hilden, Tel: 02103 964690, E-Mail: sekretariat@sek.hilden.de, www.sekundarschule-hilden.de – Infoabend am Donnerstag, 11. November, 19-21 Uhr. Tag der offenen Tür am Samstag, 13. November, 10-13 Uhr. Anmeldung am Montag und Dienstag, 31. Januar und 1. Februar 2022, jeweils 8-18 Uhr.

Wilhelmine-Fliedner-Gesamtschule, Gerresheimer Straße 74, 40721 Hilden, Telefon 02103 363201, E-Mail: wfs@esz-web.de, https://wfs.esz-web.de – Infoabend am Donnerstag, 25. November, 19 Uhr, in der Aula des evangelischen Schulzentrums. Tag der offene Tür am Samstag, 4. Dezember, 9-12 Uhr. Anmeldung per Online-Terminbuchung ab dem 6. Dezember über das Anmeldeportal www.esz-web.de.

Theresienschule (kath. Mädchenrealschule), Gerresheimer Straße 53, 40721 Hilden, Telefon 02103 44021, E-Mail: sekretariat@theresienschule-hilden.de, www.theresienschule-hilden.de – Infoabend am Dienstag, 2. November, 19 Uhr (Anmeldung unter 02103 33396 oder per E-Mail an sekretariat@theresienschule-hilden.de). Tag der offenen Tür am Samstag, 27. November, ab 10 Uhr. Anmeldung am Montag, Dienstag und Mittwoch, 30. Januar, 1. und 2. Februar 2022, jeweils 14-17.30 Uhr (am 2. Februar nur bis 16.30 Uhr).

Helmholtz-Gymnasium, Am Holterhöfchen 30, 40724 Hilden, Telefon 02103 89030, E-Mail: sekretariat@hgh.hilden.de, https://www.hgh.hilden.de – Infoabend am Donnerstag, 4. November, 19-21 Uhr, Aula des HGH. Tag der offenen Tür am Samstag, 13. November, ab 9 Uhr. Anmeldung am Montag und Dienstag, 31. Januar und 1. Februar 2022, jeweils von 9-12 und 14-18 Uhr.

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Gerresheimer Straße 74, 40721 Hilden, Telefon 02103 363301, E-Mail: dbg@eszweb.de, https://dbg.esz-web.de – Infoabend am Donnerstag, 25. November, 19 Uhr, Aula evangelisches Schulzentrum. Tag der offenen Tür am Samstag, 4. Dezember, 9-12 Uhr. Anmeldung per Online-Terminbuchung ab dem 6. Dezember über das Anmeldeportal www.esz-web.de.

Bettine-von-Arnim-Gesamtschule Langenfeld (im Zweckverbund mit Hilden), Hildener Straße 3, 40764 Langenfeld, Telefon 02173 99560, E-Mail: info@bva-gesamtschule.de, www.bva-gesamtschule.de – Infoabend am Montag, 22. November, 19 Uhr. Tag der offenen Tür am Samstag, 27. November, 11-14 Uhr. Anmeldetermine sind ab 27. November über www.bva-gesamtschule.de buchbar (möglich in den Zeitfenstern von 8-12 Uhr sowie 14-18 Uhr am Montag und Dienstag, 31. Januar und 1. Februar 2022).

Berufskolleg des Kreises Mettmann (nicht für Grundschüler relevant, sondern nur für Zehntklässer), Am Holterhöfchen 34, 40724 Hilden, Telefon 02103 96610, E-Mail: info@berufskolleg.de, www.berufskolleg.de – Tag der offenen Tür: 20. November, 9-12 Uhr.

(tobi)