Genießer-Wochenende in Hilden Weinfreunde scheren sich nicht ums Wetter

Noch bevor auf der Bühne die Musik einsetzte, füllten sich am Sonntagmittag allmählich wieder die Bänke auf dem Ellen-Wiederhold-Platz. Und die Winzer aus deutschen Anbaugebieten berieten an ihren Ständen bereits die nächsten Kunden. „Die Gäste stellen gute Fragen rund um den Wein“, berichtete etwa Jörg Hammen vom gleichnamigen rheinhessischen Weingut. Er kredenzte wie ein halbes Dutzend Berufskollegen am Wochenende seine Erzeugnisse auf dem Hildener Weindorf. „Ich bin sehr gerne hier“, betonte er – und lieferte die Begründung gleich mit: „Hier kommen die Gäste in kurzen Hosen, wenn es warm ist, und im Rollkragenpulli, wenn es kühler wird.“ Will heißen: Auf die Weinfreunde aus Hilden und Umgebung ist auch wetterunabhängig immer Verlass. Das sei nicht überall so, betonte Hammen.