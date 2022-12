„Rudelsingen“ in Hilden Weihnachtssingen wird am Dienstag nachgeholt

Das teilte Stadtmarketing-Geschäftsführer Volker Hillebrand am Freitagnachmittag mit. Nach der Absage für Samstag hatten sich Stadtmarketing und Bürgermeister am Freitag zusammengesetzt und kurz entschlossen eine Alternative auf die Beine gestellt: Am Dienstag sind Groß und Klein zum Weihnachtssingen auf dem alten Markt eingeladen. Ab 17.30 Uhr spielt im Herzen der Stadt das Blechbläserquintett Banana Brass beliebte und bekannte Lieder und wird alle Gäste zum Mitsingen einladen. Die Texte teilt das Stadtmarketing vor Ort aus.