Entscheidung in Hilden : Hildener Weihnachtsmarkt wegen Corona-Lage abgesagt

Hilden Angesichts der immer weiter steigenden Infektionszahlen ziehen Verwaltung und Stadtmarketing die Notbremse. Das Winterdort soll aber geöffnet werden.

Einige Vereine hätten in den letzten Tagen bereits ihre Teilnahme abgesagt. Bei den befragten Vereinen hatten die Meisten ein sehr „schlechtes Bauchgefühl“ oder Probleme bei der Standbesetzung, weil Mitglieder sich aus Sorge um ihre Gesundheit vom Dienst abgemeldet hatten, so Hillebrand. Hinzu komme ein nicht kalkulierbares wirtschaftliches Risiko, wegen geringer Besucherzahl oder möglicher kurzfristiger Absage per Rechtsverordnung. „Mit unserer Absage zu jetzigen Zeitpunkt können wir bei vielen Vereinen und gewerblichen Beschickern noch zur Schadenbegrenzung beitragen, da sie jetzt ihre Wareneinkäufe stoppen können“, erklärt Hillebrand.

„Wir wissen, das wir uns mit dieser Entscheidung nicht nur Freunde machen und dass das für viele, insbesondere gewerbliche Beschicker sehr schmerzhaft ist. Aber wir stellen uns unserer Verantwortung und ducken uns nicht weg, Bundes- oder Landespolitik können uns diese Entscheidung nicht abnehmen, außerdem brauchen wir die Entscheidung jetzt und nicht nächste Woche“, erläutert Hillebrand, die er in Abstimmung mit dem Rathaus getroffen hat. „Der Hildener Weihnachtsmarkt ist kein ,normaler’ Weihnachtsmarkt, sondern eine Großveranstaltung, bei der die gesamte Stadt auf den Beinen ist und wo sich alle treffen. Die herrliche Atmosphäre, wo die Menschen dicht gedrängt auf dem Markt stehen, sich durch die Mittelstraße schieben, essen, trinken, lachen, klönen – wunderbar, aber leider eine Horrorvorstellung in Pandemiezeiten.“

Der Hildener Weihnachtsmarkt in der Innenstadt hätte eigentlich am Freitag, 26. November, rund um den alten Markt und die Fußgängerzone eröffnet werden sollen. Vor allem Vereine nutzen die Traditionsveranstaltung, um mit Glühwein und Waffeln ihre Vereinskasse aufzubessern und so viele Aktionen finanzieren zu können. Rund 70 Stände hätte es in diesem Jahr geben sollen. Viele Hildener hatten aber bereits im Vorfeld für sich entschieden, den Weihnachtmarkt nicht zu besuchen, auch wenn er stattgefunden hätte – weil sie sich unsicher gefühlt hätten.