Weihnachtskonzert : Weihnachtskonzert ist der Höhepunkt

Hilden Wenn der Damenchor „Chor 84“ Hilden am vierten Advent einlädt, ist die Stadthalle voll.

Die Tische in der Stadthalle sind mit Tannenzweigen und glänzenden Kugeln weihnachtlich dekoriert und bis zum letzten Platz voll besetzt. Die festliche Stimmung lässt an ein überdimensionales Hauskonzert denken, das mit gespannter Vorfreude erwartet und in trauter Gemeinschaft genossen wird. Das weihnachtliche Konzert des Damenchors „Chor 84“ Hilden ist für viele bereits zu einer festen Tradition geworden. „Es gab schon sehr viele Anfragen im Vorfeld“, freut sich die stellvertretende Vorsitzende Claudia Jurek. Das kommt nicht von ungefähr, denn bereits in den Vorbereitungen steckt viel Arbeit, wie Jurek erklärt: „Wir arbeiten stetig, fast das ganze Jahr darauf zu.“ Und Sängerin Gaby Küsters ergänzt: „Es wird bis zur letzten Minute gefeilt.“ Für das kommende Jahr hat der Damenchor schon neue Pläne. „Im April steht unser Frühlingskonzert an“, sagt Claudia Jurek. Darauf freuen sich die Sängerinnen schon. Dreißig aktive Mitglieder hat der „Chor 84“ derzeit. „Es sind im letzten Halbjahr einige Neue dazugekommen“, verrät Claudia Jurek. „Für die ist es ihr erstes Weihnachtskonzert.“ Viel Arbeit, aber auch viel Herzblut und Liebe investieren die Sängerinnen in ihr Konzert. „Wir sind kein großer Verein und machen alles selbst“, erzählt Gaby Küsters. „Das ist ein richtiger Kraftakt, aber wir machen es gerne. Es macht Freude. Man badet in den Klängen.“ Bei all der Arbeit ist das Weihnachtskonzert für den „Chor 84“ ein Höhepunkt des Jahres. „Ohne Weihnachtskonzert ist nicht Weihnachten“, meint Gaby Küsters. So geht es auch Ewald und Mareike Gölz. „Das Weihnachtskonzert des Chor 84 gehört einfach dazu“, meint Mareike. Die beiden sind gerne dabei. „Es ist eine tolle Atmosphäre und das genießen wir“, sagt sie und Ewald fügt hinzu: „Man merkt, dass alles mit Freude gemacht wird.“ So auch am Stand vorm Konzertsaal, wo es selbst gemachte Plätzchen, Gelees und gebrannte Mandeln zu kaufen gibt. „Ich liebe diese russischen Lieder“, schwärmt Emilia Göttke. Und die gab es nicht nur vom „Chor 84“, der mit „BajuschkiBaju“ ein russisches Volkslied präsentierte, sondern vor allem vom Newa-Trio mit den traditionellen Instrumenten Balalaika und Bajan. Natürlich wurde es auch weihnachtlich, wie mit „Ein Stern stand am Himmel“ oder „Der Heiland ist gekommen“, die der Männerchor „Germania“ Opladen 1905 vortrug. Ein kleiner Höhepunkt war der Auftritt der Kinder des Familienzentrums Arche, die das Publikum unter anderem mit ihrem „Kling Glöckchen“ bezauberten. Und natürlich darf bei einem Weihnachtskonzert auch das gemeinsame Singen nicht fehlen. Chor und Zuhörer singen zum Abschluss „Stille Nacht, Heilige Nacht“.