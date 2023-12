Weihnachtsbäume für den guten Zweck in Hilden Unermüdlicher Einsatz: Gerda Grenda (89) verkauft wieder Weihnachtsbäume

Grenda hat eine bewegende Lebensgeschichte: Sie geht mit dem späteren Bundespräsidenten Johannes Rau in Chemnitz zur Schule. Im Alter von 20 Jahren zieht sie nach West-Berlin und macht dort eine Ausbildung zur Metallografin, danach arbeitet sie für das Forschungsinstitut Batelle in Frankfurt am Main. Auf einer Skandinavienreise lernt sie ihren späteren Ehemann Horst kennen, 1972 ziehen beide in ihr Haus an der Gerresheimer Straße 58 in Hilden. Als es die Familie zwischenzeitlich wieder nach Frankfurt verschlägt, vermietet sie das Haus unter.