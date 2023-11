Inner Wheel Club Hilden-Haan-Neandertal Jubiläumsbasar im Bürgerhaus Hilden

Wäre der Weihnachtsbasar ein Mensch, würde er in diesem Jahr vielleicht sein erstes Haus kaufen oder sich über die Geburt seines ersten Sprösslings freuen. Vor 30 Jahren wurde vom Inner Wheel Club Hilden-Haan-Neandertal ins Leben gerufen. Am Samstag, 25. November findet nun also ein Jubiläumsbasar statt – wie immer im Bürgerhaus Hilden (Mittelstraße 40). Von 10 bis 15 Uhr können hier selbst gemachte Stollen und Plätzchen geschlemmt werden; Dekorationen, kleine Geschenke und Marmeladen aus eigener Produktion gibt es auch.