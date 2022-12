Kirchengemeinden in Hilden und Haan Auch Weihnachten bleibt es in den Kirchen recht kühl

Die Katholische Gemeinde Haan hatte bereits Anfang Dezember angekündigt, die beiden Kirchen nicht zu heizen. Zudem wird permanent die Luftfeuchtigkeit gemessen, um Schäden an den Orgeln zu vermeiden. Die Temperatur in der evangelischen Kirche in Haan soll an den Feiertagen 14 bis 15 Grad betragen. Das sei zwar nicht so warm wie in den Jahren davor, wie Pfarrer Christian Dörr einräumt. Dennoch sei durch die vielen Kirchenbesucher zu erwarten, dass sich die Temperatur nochmal steigere.