Hamzi ne Frage : WDR-Reporter geht Frage in Hilden nach

WDR-Reporter geht Frage in Hilden nach

WDR-Reporter Hamzi Ismail dreht in Hilden die neueste Folge von „Hamzi ‚ne Frage“. Hier ist er mit Haus-Horst-Geschäftsführer Karl-Heinz Mittendorf im Gespräch. Foto: Tobias Dupke

Hilden WDR-Zuschauer kennen Hamzi Ismail vom Lokalzeit-Format „Hamzi ´ne Frage?“ – der Journalist war vor kurzem in Hilden unterwegs. Der Beitrag wird wahrscheinlich am 11. oder 18. Oktober gesendet.

Der Journalist Hamzi Ismail ist mit seinem Fernsehformat „Hamzi ´ne Frage?“ im WDR-Fernsehen seit sechs Jahren und 130 Folgen in unserer Region unterwegs. Jetzt hatte erstmals auch ein Hildener eine Frage. Deshalb haben Ismail und sein Team vor kurzem die Itterstadt besucht.

Dabei sind sie der Frage nachgegangen, wozu die Mauerreste am Parkplatz zwischen Haus Horst und der Itter gehörten. „Uns hat ein 24 Jahre alter Hildener angeschrieben und erklärt, dass er sich diese Frage schon sein Leben lang stellt. Er ist dort oft unterwegs, konnte die Frage aber nie beantworten“, sagt Hamzi Ismail.

Um die Antwort herauszufinden, hat das WDR-Team auf dem Gelände von Haus Horst, im Wald an den Mauerresten und im Stadtarchiv gedreht. Dessen Leiterin Antonia Bertulies hat bei der Suche nach der Antwort entscheidend weiterhelfen können. Der Beitrag soll entweder am 4. Oktober oder eine Woche später am 11. Oktober im Rahmen der WDR-Lokalzeit aus Düsseldorf gezeigt werden.