Kühles Nass : „Wasserfee“ erfrischt am Warringtonplatz in Hilden

„Wasserfee“ erfrischt am Warringtonplatz in Hilden

Wasserfee am Warrington-Platz Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die Wasserfrau auf dem Warrington Platz ist wieder im Einsatz und erfreut in den Tagesstunden Jung und Alt mit kühlem Nass. Sie will aber schonend behandelt werden.

Die Kunstfigur wurde 1999 von der Firma Kalkmann Kontakt-Kunst errichtet und lädt dazu ein, das Element Wasser spielend zu erfahren. Dafür können Passantinnen und Passanten einen Druckknopf betätigen, der das Wasser zum Sprudeln bringt. „Ich bin froh, dass wir neben dem Pinguinbrunnen an der Heiligenstraße auch den Wasserspielplatz in der Innenstadt wieder in Betrieb nehmen konnten“, erklärt Baudezernent Peter Stuhlträger. „Für die kommenden heißen Tagen verspricht er nicht nur Abkühlung sondern vor allem auch Spaß für die Kinder!“