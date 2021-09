Ausstellung : Was Sprayer am Lügenbaron fasziniert

Die Künstler Dominik Hebestreit (vorne) und Felix Gephart (hinten) demonstrierten ihre Arbeitsweise am Donnerstag auf dem alten Markt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Torwart-Legende Toni Schumacher ist ein Fan von Felix Gephart und Dominik Hebestreit. Sie zeigen ihre riesigen Wandbilder in der städtischen Galerie im Bürgerhaus: künstlerische Kommentare zu Münchhausen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schmidt

Ein riesiger Wal auf dem Dach der Elba-Halle in Elberfeld verschlingt einen ganzen Dreimaster. Seitdem erwachen in immer mehr großformatigen Wandbildern die Lügengeschichten von Münchhausen zu neuem Leben. Auf der Zeche Zollverein in Essen, in Berlin, Bayern und in Luxemburg sind inzwischen mehr als 15 dieser riesigen Wandbilder, sogenannte Murals, entstanden. Sie zeigen jeweils eine Episode aus der literarischen Vorlage.

Was interessiert die beiden bekannnten Graffiti-Künstler Felix Gephart (Berlin) und Dominik Hebestreit (Wuppertal) so Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von Münchhausen (1720-1797), dem die Geschichten des Barons Münchhausen zugeschrieben werden?

Info Ausstellung „Murals zu Münchhausen“ Wo Städtischen Galerie im Bürgerhaus, Mittelstraße 40. Wann bis 30. Oktober 2021 Öffnungszeiten di, mi, fr von 16-18 Uhr, do von 16-19 Uhr und sa von 11-15 Uhr Eintritt frei

„Die Lüge spielt in unserem Leben eine wichtige Rolle“, erläutert Felix Gephart, der in Dortmund und in New York studiert hat: „Heute heißt das Fake News oder Alternative Fakten. Münchenhausen ist ein großer Karrikaturist der Lüge. Mit seiner Prahlerei und Übertreibung entlarvt er sie.“ Münchhausen habe fantastisch surreale Bilder geschaffen.

Und der französische Maler, Grafiker und Illustrator Paul Gustave Doré (1832-1883) habe es wie kein Zweiter verstanden, große literarische Vorlagen etwa von Dante Alighieri, Cervantes oder Edgar Allan Poe auf faszinierende Weise ins Grafische zu übersetzen. Das habe sie zu den Münchhausen-Murals inspiriert.

Graffiti ist eine relativ junge Kunstform , die aber bis in die geritzten Wandbilder der Steinzeit zurückreicht, weiß Dominik Hebestreit, der in Hilden aufgewachsen ist. Die Spray-Künstler signieren ihre Werke mit einer Unterschrift, einem „Tag“. In den 1970er Jahren war das Kürzel TAKI183 immer häufiger an Hauswänden in New York zu finden. Bürgern und Zeitungen gab das ein großes Rätsel auf. Im Juli 1971 lüftete die New York Times das Geheimnis.