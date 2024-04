Vorbereitungen der Stadt laufen nach Plan Das müssen Sie zur Europawahl wissen

In der Wahlbenachrichtigung ist angegeben, wie man die Briefwahlunterlagen beantragen kann (Mail, Brief oder online). Der Wähler kann sie sich entweder bequem per Post an eine gewünschte Adresse (auch eine Urlaubsadresse ist möglich!) schicken lassen, sein Kreuzchen machen und den Wahlzettel portofrei in einem beigefügten roten Umschlag zurückschicken. Oder man holt sich die Unterlagen persönlich (Personalausweis und Wahlbenachrichtigung mitbringen) im Wahlamt im Rathaus ab (Öffnungszeiten: montags-mittwochs 8-16, donnerstags 8-19, freitags 8-12, samstags 9-12 Uhr). Dort kann man dann, wenn gewünscht, bis zum 7. Juni auch gleich direkt wählen. Augsburg schätzt, dass etwa die Hälfte der Wähler von der Briefwahl Gebrauch macht: „Wer einmal per Briefwahl gewählt hat, bleibt normalerweise dabei.“ Zwar ist sie theoretisch bis zum Wahltag möglich. Augsburg rät jedoch dazu, sie rechtzeitig zu beantragen und durchzuführen – per Post bis spätestens Mittwoch, 5. Juni, danach am besten durch Einwurf im Rathausbriefkasten oder Direktwahl im Wahlamt.