Hilden : Hier dreht sich alles um Immobilien

Unter den Ausstellern befindet sich auch die Wohnraumförderung des Kreises Mettmann. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Verkaufsangebote für Wohnungen und Häuser, aber auch Informationen zum Thema Finanzierung und Fördermittel stehen im Mittelpunkt des Immobilientages am Sonntag, 25. September. Im Hotel am Stadtpark an der Klotzstraße 22 werden gleich mehrere Aussteller zwischen 11 und 16 Uhr für Fragen bereit stehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bauland ist knapp geworden. Statt größere Wohnsiedlungen auf der grünen Wiese zu errichten, werden in Hilden Baulücken geschlossen, es wird verdichtet. Auch steigende Zinsen hielten Familien nicht davon ab, zu investieren egal, ob es Fördermittel vom Staat gebe oder nicht. Junge Familien interessierten sich zunehmend auch für gebrauchte Immobilien.

„Ob Singles, Paare, Familien oder Senioren – die Aussteller haben für jeden Bedarf Angebote vor Ort und bieten eine Möglichkeit, dem Traum der eigenen vier Wände an einem Tag ein ganzes Stück näher zu kommen“, erklärt Organisatorin Daniela Ischerland. Der Eintritt für die Besucher sei frei. „Damit sich Eltern in Ruhe informieren können, gibt es eine Kinderspielecke.“

Ein großes Thema sind natürlich die steigenden Zinsen. „Auf unseren Immobilientagen finden die Besucher leistungsstarke Finanzpartner“, erklärt Daniela Ischerland. Sie stünden für Beratungen zur Verfügung. Ergänzt werden könnten die Immobilienkredite durch öffentliche Darlehensmittel der KfW-Förderbank, die unter anderem den Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum mit Darlehen fördert. „Diese Mittel können über die Hausbanken und Finanzdienstleister beantragt werden“, so Ischerland weiter.

Zu den Ausstellern gehören: Gabriel Czajor Immobilien GmbH (Immobilienvermittlung und Immobilienbewertung), Kuschel Immobilien (Immobilienvermittlung und Immobilienbewertung), Laufenberg Immobilien (Neu- und Gebrauchtimmobilien, Selbstbezug oder Geldanlage, Finanzierungs und Förderungsberatung), Top Conception (Neu- und Gebrauchtimmobilien, Selbstbezug oder Geldanlage, Finanzierungs und Förderungsberatung), Puhane Finanz (Vermittlung, Finanzierung und Förderungsberatung) und der Kreis Mettmann (Familienfördermittel und Grundstücksberatung).

(tobi)