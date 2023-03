Besorgte Anwohner rufen Polizei Warum in der Waldkaserne Hilden geschossen wird

An der Elberfelder Straße wird immer wieder mal geschossen: „Übungen fanden in der Waldkaserne auch schon in der Vergangenheit statt und wurden vermutlich nicht von der Bevölkerung wahrgenommen. In diesem Jahr war es die erste Ausbildung beziehungsweise Übung mit Manövermunition“, erklärt der Sprecher weiter. Sie wird aber nicht die Letzte gewesen sein: „Auch in Zukunft ist der Einsatz von Manövermunition im Rahmen der Ausbildung und Inübungshaltung der Soldaten des Standorts innerhalb der Waldkaserne möglich. Die Nutzung von Manövermunition erfolgt bei der militärischen Ausbildung allerdings nur, wenn sie zwingend erforderlich ist.“ Der Termin für den nächsten Ausbildungstag steht bereits: Am Dienstag, 7. März, ist es wieder soweit.