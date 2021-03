Kostenpflichtiger Inhalt: Public-Private-Partnership in Hilden : Hier finden Start-ups Raum zum Wachsen

Von links Hans-Jürgen Braun (Geschäftsführender Gesellschafter Gewerbepark Süd), Bürgermeister Claus Pommer und Mathis Schweitzer, Mitgründer der SIB Tooling GmbH, im Gespräch. Foto: Stadt Hilden

Hilden Zwölf zweckmäßige Hallen in einem familiengeführten Gewerbepark und ein Mietzuschuss der Stadt Hilden. Mit diesem Modell von Public-Private-Partnership werden in Hilden Start-ups gefördert. Und das bereits seit 1998, als diesen Begriff kaum jemand kannte. Weil dieses Tandem so erfolgreich ist, möchte die Stadt den Vertrag mit dem Familienunternehmen Braun auch nach 2023 verlängern.