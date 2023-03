Tat bis heute nicht aufgeklärt Tim und Johnathan sterben durch IRA-Bomben

Am 20. März 1993 sterben in Hildens Partnerstadt Warrington zwei Kinder bei einem Anschlag der IRA. 30 Jahre sind seitdem vergangenen, Warrington erinnert in einer Gedenkveranstaltung an die Attentate und ihre Opfer.

19.03.2023, 12:26 Uhr

Tim Parry und Johnathan Ball sind beim Anschlag der IRA am 20. März 1993 getötet worden. Ihre Eltern gründeten eine Stiftung, die u.a. das Peace Centre eröffnet hat. Foto: Tim Parry Johnathan Ball Peace Foundation

Vor 30 Jahren gehen der dreijährige Johnathan Ball und seine Babysitterin an einem Samstag in die Innenstadt von Warrington, um eine Karte für Muttertag zu kaufen. Auch der zwölfjährige Tim Parry besucht die Einkaufsstraße von Hildens Partnerstadt. Um 12.25 Uhr detoniert eine Bombe der IRA und reißt Johnathan Ball mit in den Tod – Tim Parry stirbt einige Tage später. Wir haben sieben Fakten zum „Warrington Bombings“ genannten Anschlag aufgeschrieben, die das dunkelste Kapitel in der Geschichte unserer Partnerstadt beleuchten.