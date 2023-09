Warntag in Hilden Mehr Sirenen als geplant im Einsatz

Bereits beim Warntag im März heulten die Sirenen an der Feuerwache und am Strauch auf, nun kamen Standorte im Loch, an der Taubenstraße und an der Elberfelder Straße hinzu. „Nach 11 Uhr sind dann noch drei weitere Standorte dazugekommen“, berichtet Henrike Ludes-Loer: „An der Gerresheimer Straße, im Kalstert und an der Straße Großhülsen.“ Lieferprobleme und Personalengpässe bei einer Fachfirma hatten laut Stadt in den vergangenen Jahren und Monaten für Verzögerungen bei der Inbetriebnahme der insgesamt 14 Hildener Sirenen gesorgt.