Wanderungen : Hier wandert der Gebirgsverein im Juli

Hilden Neben den Mittwochs-Wanderungen gibt es samstags größere Touren.

(ilpl) Immer mittwochs startet die Ortsgruppe Hilden des Sauerländischen Gebirgsvereins leichte Wanderungen im Hasseler- und Benrather Forst, am Elbsee und der Ohligser Heide. Sie dauern etwa zwei Stunden. Treffpunkt ist am 3., 17. und 31. Juli am Heidekrug, am 24. Juli am Elbsee-Parkplatz und am 10. Juli der Brockenstraße. Eine Anmeldung ist hierfür nicht erforderlich. Los geht’s jeweils um 9.45 Uhr.