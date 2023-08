Freizeit in Hilden Wandern und Radwandern mit dem Gebirgsverein

Die Hildener Ortsgruppe des Sauerländischen Gebirgsvereins lädt im September zum Wandern und Radwandern ein. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Zu den regelmäßigen Angeboten gehört ein Spaziergang am Mittwochvormittag. Dieser startet stets um 9.45 Uhr. Es geht zwei Stunden lang über Distanzen von sieben bis neun Kilometern. Die Routen führen entlang des Elbsees, durch den Benrather Forst, den Stadtwald und die Ohligser Heide. Das sind die Treffpunkte der kommenden Wochen: Elbsee-Parkplatz (Schalbruch) am 6. September, Am Heidekrug (Walder Straße) am 13. September, der Parkplatz vor der Autobahnbrücke an der Hildener Straße/Brockenstraße in Düsseldorf am 20. September und der Waldbad-Parkplatz (Elberfelder Straße) am 27. September.