Hilden : Waldspielplatz im Stadtpark bleibt geschlossen

Prüfer entdeckt viele Mängel. Stadt gibt Geräte nicht frei und warnt vor unerlaubter Nutzung. Wann der Spielplatz freigegeben werden kann, ist unklar.

Wackelige Fundamente, schiefe Plattformen, klemmende Kettenglieder, Fingerfangstellen an den Klettergriffen – der neue Waldspieltplatz im Stadtpark darf nicht freigegeben werden. Laut Stadt hat die Fachfirma beim Aufbau einige Fehler gemacht. „Die Schadensliste ist lang“, teilteStadtsprecherin Henrike Ludes-Loer gerade mit.

Im Juli 2019 ist der erste Bauabschnitt des Stadtparks planmäßig fertiggestellt geworden. Seitdem sind der Bereich rund um den Kiosk, das Gartenband und auch der Spielplatz an der Hofstraße freigegeben. Die Eröffnung des neuen Waldspielplatzes sollte eigentlich einen Monat später folgen, also in diesen Tagen. „Allerdings hat die beauftragte Firma beim Aufbau der drei Spielgeräte zahlreiche Fehler gemacht. Weil der Spielplatz nicht verkehrssicher ist, muss er bis auf weiteres gesperrt bleiben“, berichte tLudes-Loer weiter.