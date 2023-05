Militär in Hilden Girls‘ Day in der Waldkaserne

Hilden · Aktion in Hilden: Die Bundeswehr will Mädchen für den Dienst in der Armee begeistern. Aus diesem Grund beteiligte sich die Waldkaserne am bundesweiten Girls‘ Day.

02.05.2023, 15:41 Uhr

Durchaus beeindruckend war für viele Mädchen der Fuhrpark der Bundeswehr am Hildener Standort. Foto: Sebastian Mense/Bundeswehr

Feldjäger können auch Feldjägerinnen sein: Die Waldkaserne Hilden lud zum Girls’ Day ein. Ab 9 Uhr durften die Mädchen vergangenen Donnerstag beim Regiment 2 in Reih und Glied stehen. Los ging es mit der Begrüßung durch Oberst Götz Jungmichel.