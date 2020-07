Hilden : Waldkaserne hat neuen Feldjäger-Kommandeur

Hilden Oberstleutnant Andreas Düpmann hat sich Landrat Thomas Hendele im Mettmanner Kreishaus vorgestellt. Er ist seit März Kommandeur des Feldjägerregiments 2 in der Hildener Waldkaserne und damit auch Ansprechpartner für den Kreis Mettmann auf dem Gebiet der zivil-militärischen Zusammenarbeit.

Wie wichtig die ist, haben in der aktuellen Corona-Krise schon zahlreiche Bundeswehreinsätze gezeigt – bislang noch nicht im Kreis Mettmann. Der Landrat sicherte Oberstleutnant Düpmann zu, die Bundeswehr auch in Zukunft in die Planungen und Übungen des Kreises zum Katastrophenschutz einzubinden. Zudem wünscht er sich, auch weiterhin über die oft gefahrvollen Auslandseinsätze des Regiments auf dem Laufenden gehalten zu werden.

Die Waldkaserne ist die letzte Garnison in der Region. „Die Kaserne wird nicht vergrößert“, sagte Düpmanns Vorgänger Oberstleutnant Björn Taube Mitte Oktober vergangenen Jahres beim Jahresempfang: „Wir schöpfen unser Kapazitäten aber voll aus. Alle Einheiten am Standort haben Bestand.“ Die Bundeswehr hat gerade erst rund 18 Millionen Euro in einen Campus für das Ausbildungsmusikkorps investiert. Größte Abteilung in der Waldkaserne sind die Militärpolizisten. Der Stab des Feldjägerregiments 2 ist in Hilden zu Hause. Von hier aus werden Militärpolizisten in sechs Bundesländern geführt – und zahlreiche Einsätze im Ausland geleistet.