Trockenheit und hohe Temperaturen setzen dem Wald in Hilden zu : „Die Brandgefahr ist dramatisch hoch“

Hilden Dennis Anders macht sich um den Stadtwald Sorgen. Fichten sterben aus, die Trockenheit setzt allen Bäumen zu. Aber dem Hildener Wald geht es besser als anderen Wäldern. Warum das so ist, verrät der Förster im Interview.

Anders Wir hatten im vergangenen Jahr und in diesem Frühjahr Glück: Es hat immer wieder längere Zeit geregnet. Das hat dem Bestand gut getan, die meisten Jungbäume haben bis heute überlebt. In den Jahren davor sah das nicht so gut aus. Wir hatten 40 bis 50 Prozent Ausfall zu beklagen.

Anders Ich gehe davon aus, dass wir in den kommenden Tagen Waldbrandstufe 4 erreichen. Es gibt insgesamt fünf Stufen, die Brandgefahr ist also bereits dramatisch hoch. Aktuell sieht man in Frankreich, welche Ausmaße Waldbrände annehmen können. Wir hatten in den vergangenen Jahren zwar auch Waldbrände – vor allem das Feuer im Bereich der Waldkaserne dürfte vielen im Gedächtnis geblieben sein. Aber wir hatten auch immer Glück im Unglück: Zwar standen bei dem großen Brand etwa sechs Hektar in Flammen, allerdings nur am Boden. Die Bäume wurden größtenteils nicht in Mitleidenschaft gezogen. Dieser Brand war für die sehr gut aufgestellte Feuerwehr daher noch beherrschbar. Wenn das Feuer auch in die Höhe geht, bräuchten wir Löschflugzeuge oder Löschhubschrauber. Die Brandbekämpfung wird dadurch schwieriger.