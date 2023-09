Großeinsatz in Hilden Ist der Kreis Mettmann für eine große Katastrophe gerüstet?

Hilden · In den letzten Jahren haben Waldbrände weltweit stark zugenommen. Wie sind die Einsatzkräfte aufgestellt, wenn es bei uns zu einem großen Waldbrand kommt? Hunderte Feuerwehrleute haben am Wochenende in Hilden den Ernstfall simuliert.

04.09.2023, 07:59 Uhr

12 Bilder Großübung der Feuerwehr im Stadtwald Hilden 12 Bilder Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Hanna Eisenbart