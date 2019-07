Hilden : Waldbad und Hildorado sind sicher

Sollte sich Ärger unter den Gästen anbahnen, greifen die Bademeister frühzeitig ein.

Szenen wie am Wochenende im Düsseldorfer Rheinbad, bei denen die Polizei mit einem Großaufgebot gleich mehrfach gegen aggressive Gäste vorgehen musste, hat es in Hilden noch nicht gegeben. Wie Sabine Müller von den Stadtwerken erklärt, schreiten die Hildener Bademeister in auffälligen Sachlagen mit Einzelpersonen oder kleine Gruppen „mit einem Hinweis auf die Haus- und Badeordnung ein. Unser Personal ist darauf geschult, solche Situationen frühzeitig zu erkennen und deeskalierend einzugreifen“, sagt die Sprecherin des kommunalen Energieversorgers. Die Stadtwerke-Mitarbeiter in den beiden Hildener Bädern werden laut Sabine Müller in der Ausbildung auf aggressive Gäste vorbereitet und darüber hinaus in Seminaren, die das Wissen regelmäßig auffrischen sollen.