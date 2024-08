Sommer in Hilden Hildener genießen Sommertage im Waldbad

In langen gleichmäßigen Bewegungen durchs Wasser gleiten und sich dabei nur auf den eigenen Atem konzentrieren – damit ist es an einem warmen Sommerferientag im Hildener Waldbad nicht weit. Das Gedränge im Wasser war am Dienstag groß, die Geräuschkulisse nicht zu überhören. Aber die Menschen schienen glücklich. Endlich mal wieder ein warmer Tag – jetzt weniger als zwei Wochen, bevor die Schule wieder anfängt.