Neue Vorschriften : Waldbad öffnet, Termin steht noch nicht fest

2019 war die Welt noch in Ordnung und das Waldbad an sonnigen Tagen voll. Das wird dieses Jahr durch die Corona-Krise und die Schutzmaßnahmen anders. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Am Wochenende hat die NRW-Landesregierung die Rahmenbedingungen für den Bäderbetrieb vorgestellt. Die Stadtwerke Hilden arbeiten nun an einem Konzept, damit das Waldbad schnell geöffnet werden kann.

Am Mittwoch wäre es soweit gewesen, also nur zwei Tage nach der ursprünglich Saisoneröffnung – doch die Türen des Schwimmbades im Hildener Stadtwald bleiben geschlossen. Vorerst. Denn das NRW-Gesundheitsministerium hat erst am Wochenende klare Regeln für den Bäderbetrieb aufgestellt.

Das NRW-Gesundheitsministerium schreibt in den „Hygiene- und Infektionsschutzstandards“ eine begrenzte Zahl an Gästen, der stetige Mindestabstand – auch im Becken und in Duschen – sowie Maskenpflicht in geschlossenen Räumen vor. Jeder Besucher soll zudem registriert werden. Freibäder müssen den Zutritt so regeln, „dass nicht mehr Kundinnen und Kunden in das Freibad gelangen als Plätze und Anlagen unter Wahrung der allgemeinen Abstandsregeln nutzbar sind.“ Als Maßstab könne man einen Besucher pro zehn Quadratmeter nehmen. Anfang Mai hatten die Stadtwerke ihre Mitarbeiter aus der Kurzarbeit geholt, um die Auswinterungsarbeiten voranzutreiben. Dabei reinigen sie die Schwimm- und Planschbecken, befüllen sie mit frischem Wasser, bringen Umkleiden und Toiletten auf Vordermann, mähen die Liegewiese, stellen Bänke und Papierkörbe auf und säubern die Sonnenterrassen. Das sowie viele kleine Detailarbeiten füllen seitenweise Excel-Dateien, die abgearbeitet und abgehakt werden müssen.