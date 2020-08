Wahlprüfstein Umwelt : Hilden ist eine der am dichtesten besiedelten Städte im Land

Hilden Unter den 100 am dichtesten besiedelten Städten Deutschlands steht Hilden auf Platz 35. Hier leben 2149 Einwohner pro Quadratkilometer. Von den 2595 Hektar Gesamtfläche werden 512 für Wohnbau genutzt, 280 für Industrie und Gewerbe, 160 für Sport, Freizeit und Erholung, 328 für Verkehr, 1051 für Vegetation und 47 für Gewässer. Die „kleine Großstadt“ ist aber von viel Grün umgeben, das zum Teil allerdings nicht mehr auf ihrem Stadtgebiet liegt.

Dies und die Lage vor den Toren Düsseldorfs macht Hilden besonders anziehend für Neubürger. Viele Einwohner sehen das mit Sorge und möchten am liebsten, dass sich in ihrem Umfeld nichts ändert. Das können Rat und Verwaltung ehrlicherweise nicht versprechen. Schon seit vielen Jahren wird in Hilden über die Grenzen des Wachstums diskutiert. Die schwarz-gelbe Landesregierung will den Kommunen mit dem Regionalplan neue Möglichkeiten eröffnen, Bauland für Wohnungen zu schaffen, weil der Druck auf Ballungszentren wie Düsseldorf besonders groß ist.