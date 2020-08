Kommunalwahl in Hilden : Senioren sind der Kitt unserer sozialen Gemeinschaft

Hilden 17.653 Hildener (Stand Ende 2017) sind 60 Jahre und älter. Sie machen mit 31,6 Prozent die größte Altersgruppe in der Stadt aus. Zum Vergleich: 1975 stellten sie nur 12,4 Prozent der Einwohner.

Die Älteren haben eine eigene politische Interessenvertretung, den Seniorenbeirat. Nur zwei der 396 NRW-Kommunen haben bereits seit 40 Jahren einen Seniorenbeirat – eine davon ist Hilden. 2016 ließ die Stadt mehr als 1000 über 80-Jährigen in Hilden befragen. Die meisten wollen zu Hause alt werden. Was kann, was müssen Rat und Verwaltung tun, damit das gelingt: Darum ging es. Die Auswertung zeigte, dass es in Hilden viele Leistungen, Beratungs- und Freizeitangebote für Ältere gibt, die gerne in Anspruch genommen werden. Dennoch waren sie insgesamt noch zu wenig bekannt. Gemeinsam mit der Arbeiterwohlfahrt, der evangelischen und der katholischen Gemeinde und den fünf Nachbarschaftszentren bildete die Kommune ehrenamtliche „Lotsen im Quartier“ aus. Sie sind Ansprechpartner im Stadtteil und helfen Ratsuchenden weiter.

Seit 2004 lädt die Stadt Hilden Einwohner ab 50 plus ein, ihren Lebensabschnitt „Zwischen Alter und Ruhestand“ (Zwar) in so genannten Netzwerkgruppen selbst zu organisieren. Tausende haben seitdem dieses Angebot angenommen. Die Basisgruppen sind auch ein soziales Netzwerk, das trägt. Viele Ältere empfinden sie als eine große Bereicherung. Viele Ältere engagieren sich in vielfältiger Form ehrenamtlich in Vereinen, Verbänden, den Gemeinden oder Initiativen. Sie sind der Kitt, der die soziale Stadt-Gemeinschaft zusammenhält. Ohne sie würde in Hilden vieles nicht so funktionieren wie wir uns das alle wünschen. Hilden ist eine sichere Stadt, gerade für Senioren. Aber Trickbetrüger haben es speziell auf Ältere abgesehen. 2019 erfuhr die Kreispolizei von 2422 Anrufen von falschen Enkeln oder falschen Polizisten. In 25 Fällen waren die Ganoven leider erfolgreich. Schaden: knapp 950.000 Euro. Eine 69-Jährige aus Hilden füllte Anfang Februar 2019 einen Rucksack mit Gold, Krügerrand-Goldmünzen und Bargeld im Wert von 170.000 Euro und stellte ihn nach Anweisung von „falschen Polizisten“ vor die Haustür. Die Kreispolizei hat sich im vergangenen Jahr Tausende von über 70-Jährigen zu Hause aufgesucht und vor den Tricks der Betrüger gewarnt – in allen zehn Kreisstädten. Viele Versuche der Trickbetrüger scheitern, aber wenn sie Erfolg haben, ist der Schaden riesig.