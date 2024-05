EU-Wahl am 9. Juni So funktioniert die Briefwahl in Hilden

Hilden · Die Wahl zum Europäischen Parlament findet vom 6. bis 9. Juni in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union statt. In Deutschland kann man am Sonntag, 9. Juni ins Wahllokal gehen oder schon vorher per Brief abstimmen. Was es dabei zu beachten gilt, weiß das Wahlamt in Hilden.

28.05.2024 , 12:13 Uhr

In Deutschland wird am 9. Juni gewählt oder eben schon vorher per Brief. Foto: dpa/Jan Woitas

Die Wahl zum nächsten EU-Parlament findet in Deutschland am 9. Juni statt. Wahlberechtigte haben jedoch die Möglichkeit, alternativ per Briefwahl abzustimmen. Wer diesen Weg präferiert, der wird vom Wahlamt in Hilden gebeten, den entsprechenden Antrag so zu stellen, dass er bis spätestens Freitag, 31. Mai, dort eingeht. Der schnellste Weg ist digital. So kann eine E-Mail (wahlamt@hilden.de) geschickt werden, es kann aber auch ein Antrag online (hilden.de/briefwahl) erfolgen. „Nach Eingang des Antrages werden die Wahlunterlagen umgehend zusammengestellt und im Anschluss sofort verschickt“, verspricht Wahlamtsleiter Rainer Augsburg. In den vergangenen drei Wochen seien seinen Angaben zufolge mehr als 8000 Briefwahlanträge entgegengenommen, bearbeitet und die Wahlunterlagen versandt worden. Da das Wahlamt keinen Einfluss auf die Postlaufzeiten hat, rät es dazu, Anträge ab Samstag, 1. Juni, nicht mehr auf dem Postweg, per E-Mail oder über das Online-Formular zu stellen, sondern persönlich ins Wahlamt zu kommen. Dort kann die Briefwahl beantragt und auf Wunsch auch sofort durchgeführt werden. Wahlkabinen stehen zur Verfügung. Die Abgabe des roten Wahlbriefs ist im Wahlamt zu den Öffnungszeiten oder über den sich am Rathauseingang befindlichen Hausbriefkasten bis 18 Uhr am Wahltag möglich. Wer noch Fragen zum Prozedere hat, kann diese in der Woche vor der Wahl zum EU-Parlament von Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, am Donnerstag von 8 bis 19 Uhr und am Freitag von 8 bis 18 Uhr stellen. Am Sonntag sind die Wahllokale dann von 8 bis 18 Uhr für die Stimmabgabe geöffnet.

(elk)