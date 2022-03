Stationenbericht des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr : Hilden nicht gut  – Gruiten „nicht tolerierbar“

Ein Zug der Linie S1 hält Bahnhof Hilden. Die Tester des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr haben die Station in ihrem Bericht als „verbesserungswürdig“ eingestuft. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Haan Der neue Stationsbericht des Verkehrsverbundes stellt Hilden Süd ein ordentliches Zeugnis aus. Gruiten zählt zu den sieben schlechtesten Stationen im VRR-Gebiet.

Es gibt Ergebnisse, die stehen bereits fest, bevor sie ermittelt werden. Der Bahnhof im Haaner Stadtteil Gruiten ist so ein Fall: Jahr für Jahr zählt er bei der Bewertung der Stationen durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) zu den Schlusslichtern. Im Rahmen der neuesten Modernisierungsoffensive der Bahn wird zurzeit zwar noch heftig über eine neue Fußgängerüberführung diskutiert – doch immerhin gibt es jetzt konkrete Verbesserungspläne, und alles, was letztlich umgesetzt wird, kann den aktuellen Zustand nur aufwerten.

An den schlechten Noten für Gruiten ändert auch das überarbeitete Bewertungssystem nichts, das die VRR-Prüfer jetzt zum zweiten Mal hintereinander angewandt haben und das die Bedürfnisse der Reisenden stärker in den Fokus nehmen soll: Die Tester beurteilten die Stationen im Hinblick auf ihre Aufenthaltsqualität, die Fahrgastinformation und die Barrierefreiheit .

Handlungsbedarf Der Prüfbericht dient vor allem dazu, Erkenntnisse zu gewinnen, um die Verhältnisse an den einzelnen Stationen im Interesse der Fahrgäste zu verbessern.

Dokumentation Mit seinem aktuellen Stationsbericht 2021 dokumentiert der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) den Zustand der 295 Bahnhöfe und SPNV-Haltepunkte in seinem Verkehrsgebiet. Die VRR-Profitester bewerteten wie bereits 2020 die Aufenthaltsqualität, die Fahrgastinformation und die Barrierefreiheit an den Stationen.

Rückblende: Schon 2019 kam die Studie für den Bahnhof Gruiten zu einem nahezu verheerenden Ergebnis: Der wichtige Umsteige-Bahnhof für Verbindungen nach Köln und Düsseldorf wies fast in allen Bewertungskategorien Mängel auf. Bei Graffiti-Schmierereien gab es sowohl für den Bahnsteig als auch den eigentlichen Bahnhof die Bewertung „erhebliche Mängel, Verbesserungen dringend erforderlich“. Bei Funktionalität und Sauberkeit war angemerkt: „noch akzeptabel – geringfügige Mängel, Verbesserung nicht dringend erforderlich“. Das war dennoch die zweitschlechteste Kategorie des Bewertungsschemas.

Im aktuellen Bericht hat sich dieser Tenor trotz der neuen Bewertungsgruppen kaum verändert. Es gibt verschiedene Kategoriebezeichnungen, je nachdem, ob es nun um die Aufenthaltsqualität (in Gruiten als „verbesserungswürdig“ eingestuft), die Fahrgastinformation (ebenfalls „verbesserungswürdig“) oder die Barrierefreiheit („sehr hoher Handlungsbedarf“) geht. Das Gesamtergebnis für Gruiten ist allerdings ebenso eindeutig, wie erwartet. Die Prüfer kommen zu der Einschätzung: „nicht tolerierbar“. Beim Prüftermin im vergangenen Dezember wurden zudem ein defekter Beleuchtungskörper im Zugangsbereich und ein weiterer auf den Bahnsteigen entdeckt.

Der Bahnhof Haan kommt immerhin noch auf das eine Kategorie höhere Gesamturteil „entwicklungsbedürftig“. Die etwas bessere Einstufung liegt aber wohl nur an seiner Fahrgast-Information, die die Tester als „hervorragend“ bewerteten.

Auch der Bahnhof Hilden bleibt „entwicklungsbedürftig“, kann aber immerhin mit Barrierefreiheit punkten. Die Prüfer sehen dort nur „geringfügigen Handlungsbedarf“, was als zweitbeste Kategorie gilt. Den gleichen Standard erreicht die Fahrgastinformation, nicht aber die Aufenthaltsqualität, die auch hier als „verbesserungswürdig“ eingestuft wird.

Die Station Hilden Süd schließlich ist der Primus unter den Bahnhöfen in Hilden und Haan. Gesamturteil: „ordentlich“, was an der „hervorragenden“ Fahrgast-Information sowie dem nur „geringfügigen Handlungsbedarf“ bei der Barrierefreiheit liegt. Die Aufenthaltsqualität bleibt auch hier allerdings „verbesserungswürdig“.