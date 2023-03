VRR-Stationsbericht: Bahnhöfe in Hilden und Haan mit Mängeln So schlecht schneiden unsere Bahnhöfe ab

Ganz unschön bunt hier: Zahlreiche Flächen am Bahnhof Gruiten sind mit Graffiti übersät. An diesem Bild dürfte sich vorerst wenig ändern, denn der Zeitraum der Modernisierung bleibt offen. Es drohen also weitere schlechte Bewertungen in den kommenden Stationsberichten.

Foto: Köhlen, Stephan (teph)