Historisches in Hilden Die Geburt im historischen Kontext

Im Vergleich zu heute alles andere als kinderleicht war die Geburt in früheren Zeiten. Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein endeten in Deutschland 40 von 1000 Geburten mit einer Totgeburt. Erst ab 1880 sank die Quote allmählich und ab 1920 deutlich. Heute liegt die Quote bei rund 0,5 Prozent. Folgerichtig ist ein Vortrag von Dr. Julia Roever, der sich mit der Geburt vor dem Jahr 1900 beschäftigt, mit „Andere Umstände“ betitelt. Die Ärztin liefert einen historischen Rückblick. Wer sich dafür interessiert, kann am Donnerstag, 19. Oktober, ins Wilhelm-Fabry-Museum an der Benrather Straße 32a in Hilden kommen.