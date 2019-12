Hilden : VfB-Vorstand widerspricht Stadtverwaltung

Hilden Aufregung und Ärger hat beim Vorstand des Fußballvereins VfB 03 Hilden die Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage der CDU-Fraktion ausgelöst. Der VfB pflege die Umkleiden auf dem städtischen Sportplatz Hoffeldstraße schlecht und falsch (RP vom 20. Dezember).

Das steht so sinngemäß in dem Schreiben, das – wie in solchen Fällen üblich – mit Fragen und Antworten an alle sieben Ratsfraktionen und die Medien weitergeleitet worden ist.