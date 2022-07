Mitgliederversammlung : Vorstand der Hospizbewegung Hilden wiedergewählt

Hilden Auf der Mitgliederversammlung der Hospizbewegung Hilden ist das gesamte Vorstandsteam um Rainer Pennekamp als Vorsitzender in seinen Ämtern bestätigt worden.

In seinem Bericht über das vergangene Jahr hob der Vorstand hervor, dass trotz der Widrigkeiten wegen der Covid-Pandemie der Verein eine gute Entwicklung genommen hat. Die Zahl der Mitglieder stieg im Jahr 2021 weiter leicht an auf nun 482 (2020: 469), die Finanzlage des Vereins ist auch dank eines guten Spendenzugangs stabil und die Zahl der ehrenamtlichen Sterbebegleiterinnen und Sterbebegleiter ist nahezu unverändert, sie pendelt um die Zahl 40, so der Jahresbericht.