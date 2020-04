Hilden : Vorschlag: Runder Tisch für „Corona-Hilfe“

Hilden Bürgermeister-Kandidat Claus Pommer will Kleinbetriebe und Selbstständige stützen.

Der unabhängige Bürgermeisterkandidat Claus Pommer ruft die Hildener Politik und die Stadt dazu auf, einen Runden Tisch „Corona-Hilfe“ zu gründen. Vertreter aller Parteien und der Stadt sollten sich mit Fachleuten und Betroffenen an einen Tisch setzen, um Maßnahmen zu erarbeiten, mit denen Kleinbetrieben und Selbstständigen in der Corona-Krise schnell und unbürokratisch geholfen werden kann. Diese Hilfen sollen die Unterstützungsmaßnahmen des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen ergänzen. „Vor rund zwei Wochen habe ich den Appell an die im Stadtrat vertretenen Fraktionen gerichtet, über die Einrichtung eines Solidarfonds nachzudenken – und nicht nur auf die Hilfe des Bundes und der Landesregierung zu warten. Ich finde es wichtig, dass unsere Stadt selbst handelt und aktiv Hilfe anbietet, im Rahmen des finanziell Machbaren.“ sagte Pommer: „Jetzt ist zu lesen, dass Monheim seine Wirtschaft mit zehn Millionen Euro unterstützen will. Auch andere Städte legen Hilfsfonds auf. Ich hätte mir gewünscht, etwas Ähnliches über Hilden zu lesen, auch wenn unsere finanziellen Möglichkeiten begrenzt sind.“

Das Sofortprogramm der Bundesregierung und die ergänzenden Zuschüsse der Landesregierung würden vielen Einzel- und Kleinunternehmen in Hilden helfen. Das alles werde aber nicht reichen. Die Stadt müsse auch selbst finanzielle Unterstützung anbieten – dort, wo die Not am Größten ist. „Ich finde, das wäre ein ganz wichtiges Signal für die Solidarität und den Zusammenhalt in Hilden“, sagt Pommer. „Wir müssen alles tun, um unsere sozialen und wirtschaftlichen Strukturen zu erhalten. Dabei wird die Liquidität unserer Stadt letztlich nicht das Problem sein. Mit seinem „Kommunalschutz-Paket“ wird das Land den Kommunen massive Finanzhilfen gewähren.“ Es gebe viele private Hilfsinitiativen in Hilden. „Das finde ich absolut vorbildlich.“ betonte Pommer. Jetzt gehe es darum, unseren kleinen Unternehmen und Betrieben zu helfen. Gefragt sei nun der Wille, sich zusammenzusetzen und mutig zu handeln. „Unser Ziel muss es sein, offen, transparent und zügig Maßnahmen zu erarbeiten, die unsere Kleinbetriebe, Einzelunternehmen und Selbstständigen unterstützen – in unser aller Interesse.„Das werde kein einfaches Unterfangen, sei aber jede Anstrengung wert.