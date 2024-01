Wettkampf in der Stadtbücherei Die besten Vorleser messen sich in Hilden

Hilden · In Hilden findet einer der drei neuen Bezirksentscheide des Kreises statt. Am Samstag, 3. Februar, lesen die Teilnehmer in der Stadtbücherei am Nove-Mesto-Platz vor.

17.01.2024 , 14:22 Uhr

Alles neu macht 2024, zumindest beim Vorlesewettbewerb im Kreis Mettmann. Es gibt keinen Stadtentscheid mehr, dafür jedoch drei Bezirkswettbewerbe. Einer davon findet in Hilden statt. Foto: dpa/Felix Kästle

In diesem Jahr feiert der bundesweite Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels sein 65. Jubiläum. Und ab 2024 ist alles ein bisschen anders, erklärte eine Stadtsprecherin. Der Kreis Mettmann hat sich für den Kreisentscheid in drei Bezirke aufgeteilt – und die Stadtbibliothek Hilden wird als erste den Kreisentscheid Mettmann-Süd austragen. „Die bisher durchgeführten Stadtentscheide entfallen“, hieß es weiter. Der Wettbewerb findet am Samstag, 3. Februar, um 15 Uhr statt. Einlass ist ab 14.45 Uhr. Was man in diesem Jahr gelesen haben sollte Kultur in Hilden Was man in diesem Jahr gelesen haben sollte Dazu kommen die besten Vorleserinnen und Vorleser der sechsten Klassen der weiterführenden Schulen aus Langenfeld, Monheim, Haan und Hilden in die Stadtbibliothek am Nove-Mesto-Platz 3 nach Hilden. Aber auch Gäste können vorbeischauen. Der Eintritt ist frei. Stefanie Gundelach, in der Bibliothek zuständig für Jugendangebote, erklärt, worum es geht: „Der Vorlesewettbewerb bietet Schülerinnen und Schülern jedes Jahr die Gelegenheit, die eigene Lieblingsgeschichte vorzustellen und viele neue Bücher zu entdecken. Wir freuen uns, dass wir als erstes den Kreisentscheid Mettmann Süd austragen dürfen und sind schon sehr gespannt, welche Geschichten sich die Kinder ausgesucht haben.“ Der Vorlesewettbewerb wird seit 1959 jedes Jahr vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Zusammenarbeit mit Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und kulturellen Einrichtungen veranstaltet. Er steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und zählt zu den größten bundesweiten Schülerwettbewerben. Neben diesem Wettbewerb hat sich durch die Pandemie auch „Hilden liest“ etabliert. Weil der Vorlesewettbewerb damals ausfallen mussten, hatten Marina und Alexander Schorn das neue Format kurzerhand erfunden: Dabei nehmen sich die Teilnehmer beim Lesen auf Video auf und schicken es ein. Eine Jury kürt dann die Gewinner. Die nächste Runde bei „Hilden liest“ startet am 30. Januar. Mehr Infos gibt es unter www.hildenliest.de im Internet.

(tobi)