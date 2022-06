Benefizveranstaltung in Hilden : Vorfreude auf die Unicef-Gala wächst

Hilden Nach zwei Jahren Zwangspause nimmt Organisator Heribert Klein noch einmal Anlauf. Von wem er diesmal unterstützt wird – und warum die Gala im kommenden Jahr voraussichtlich die letzte sein wird.

Eigentlich wäre in diesem Jahr Schluss gewesen. Für Heribert Klein. Und wohl auch für die Unicef-Gala in Hilden. 40 Mal wollte Klein innerhalb von 40 Jahren diese besondere Veranstaltung organisieren. Und hätte ihm die Corona-Pandemie keinen Strich durch diese Rechnung gemacht, so hätte er sein Engagement für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen im vergangenen Jahr auch mit einem fulminanten Abschluss feiern können. Doch zwei Jahre lang, 2020 und 2021, musste die Gala coronabedingt ausfallen. Und daher hängt Heribert Klein, als ehemaliger Sprecher der Commerzbank längst in Rente, jetzt noch mal zwei Jahre dran: 40 Mal Unicef-Gala in 42 Jahren, das ist jetzt sein Ziel. Und die 39. Gala, die soll in Hilden am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember, gefeiert werden.