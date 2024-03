Hilden vor 100 Jahren Auswanderungsproblem und Spitzbuben ermittelt

Im nächsten Absatz erinnern die Redakteure an eine Pflicht der Gartenbesitzer und -nutzer. „Zur Vertilgung der Raupen und Schädlinge an den Obst- und sonstigen Bäumen muß nach einer Regierungsvorschrift in den ersten Monaten eines jeden Jahres von den Eigentümern, Nutznießern und Pächtern das Abraupen der Bäume und Hecken vorgenommen werden.“ Die Raupenplage habe in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Die Stadt sei bereits seit einiger Zeit mit dem Abraupen in ihren Grünanlagen beschäftigt.