Kursprogramm fürs dritte Quartal liegt vor Zauber-Programm für Selbstgenähtes

Damit möglichst viele aus einem Stück Stoff ein Kleidungsstück oder Accessoire „zaubern“ können, bietet die Stadtbibliothek Hilden, Nove-Mesto-Platz 3, in Kooperation mit der VHS Hilden/Haan auch im dritten Quartal wieder Nähkurse für Kinder und Jugendliche von zehn bis 16 Jahren an. Denn: Ob der Satz wahr ist, können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter Anleitung von Referentin Janina Vorwerk am Samstag, 24. August, von 10 bis 13 Uhr mit einfachen Näh-Projekten gemeinsam testen. So werden praktische Dinge wie Scrunchies, Schlüsselanhänger, Lesezeichen und vieles mehr entstehen.