Das Programm für das zweite Halbjahr Volkshochschule setzt auf Gesundheit, Fremdsprachen und eine gute Küche

Vermutlich nicht mehr im nächsten Jahr, sehr wohl aber in den kommenden Monaten wird die US-Wahl ein Thema für die Volkshochschule sein. Welche Folgen wird ihr Ausgang für die Vereinigten Staaten und auch den Rest der Welt haben? Antworten darauf könnte Viktoria Harbecke geben. Die Leiterin des Amerikahauses in Köln kommt am 26. November auf Einladung der VHS für eine Analyse in die Stadtbibliothek Hilden, also exakt drei Wochen nach der Präsidentenwahl in den Vereinigten Staaten.